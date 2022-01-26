В Москве одобрили визит в Россию главы британского МИД
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в ближайшие две недели может посетить с рабочим визитом Россию. Об этом сообщил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
Главы внешнеполитических ведомств Соединенного Королевства не посещали Россию с декабря 2017 года. Тогда в Москву приезжал Борис Джонсон, который в настоящее время возглавляет британский кабмин.
Ранее о том, что прорабатывается возможность визита главы Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Москву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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