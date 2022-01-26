Великобритания готовит новый пакет антироссийских санкций
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что Лондон готовит новый проект закона по ужесточению санкций против России. По ее словам, санкционный режим станет более жестким, ограничения охватят больше компаний и физлиц в России.
Министр в эфире телеканала Sky News добавила, что новый законопроект будет предложен в течение ближайших нескольких дней. Проект, по словам Трасс, готовится на случай обострения обстановки вокруг Украины.
Россия отрицает все обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.
Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, о котором уже известно Киеву, «не удивит Москву». Он добавил, что при его составлении США уточнили мнение Украины, включив его в документ. Признание США предложений России по гарантиям безопасности означало бы, что Вашингтон подписался под своей некомпетентностью. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
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