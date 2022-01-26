Великобритания готовит новый пакет антироссийских санкций

Министр в эфире телеканала Sky News добавила, что новый законопроект будет предложен в течение ближайших нескольких дней. Проект, по словам Трасс, готовится на случай обострения обстановки вокруг Украины.

Россия отрицает все обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, о котором уже известно Киеву, «не удивит Москву». Он добавил, что при его составлении США уточнили мнение Украины, включив его в документ. Признание США предложений России по гарантиям безопасности означало бы, что Вашингтон подписался под своей некомпетентностью. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

