Захарова: Прорабатывается возможность визита главы МИД Британии в Москву
Прорабатывается возможность визита главы Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Москву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщают «Известия».
По ее словам, Москва получила соответствующий запрос. «Такой запрос был получен от британской стороны, возможность такого визита прорабатывается», — отметила дипломат.
Ранее агентство ТАСС сообщило, что министр иностранных дел Великобритании планирует в феврале посетить Москву, российская сторона дала согласие на визит.
Последний визит главы внешнеполитического ведомства Британии в Россию состоялся в декабре 2017 года.
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