Захарова: Прорабатывается возможность визита главы МИД Британии в Москву

Прорабатывается возможность визита главы Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Москву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщают «Известия».

СМИ: Глава МИД Великобритании в феврале приедет в Россию

По ее словам, Москва получила соответствующий запрос. «Такой запрос был получен от британской стороны, возможность такого визита прорабатывается», — отметила дипломат.

Ранее агентство ТАСС сообщило, что министр иностранных дел Великобритании планирует в феврале посетить Москву, российская сторона дала согласие на визит.

Последний визит главы внешнеполитического ведомства Британии в Россию состоялся в декабре 2017 года.

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:ВеликобританияМИД РФМария Захарова
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