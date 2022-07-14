В Москве назвали условия продолжения переговоров с Украиной
Российский подход к переговорам с украинской стороной остается прежним, сообщил в интервью «Интерфаксу» заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
По его словам, должно быть подготовлено соглашение, которое зафиксирует нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, признание со стороны Киева нынешнего статуса Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик.
«Как отметил президент России Путин, мы от переговоров не отказываемся, но те, кто от них уклоняется, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться», — добавил дипломат.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада не позволяют Украине перейти к мирному процессу.
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