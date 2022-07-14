В Москве назвали условия продолжения переговоров с Украиной

«Как отметил президент России Путин, мы от переговоров не отказываемся, но те, кто от них уклоняется, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться», — добавил дипломат.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада не позволяют Украине перейти к мирному процессу.

