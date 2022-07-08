Лавров: Страны Запада не позволяют Украине перейти к мирному процессу
Если западные страны хотят «победить Россию на поле боя» в ситуации вокруг Украины, то говорить с ними не о чем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания «двадцатки».
По его словам, Запад своим желанием поражения России в спецоперации, «по сути дела не позволяет Украине перейти к мирному процессу».
«(Запад – ред. НСН) заставляет Украину брать свои вооружения, использовать эти вооружения для бомбежек городов, для уничтожения гражданского населения, что мы наблюдаем ежедневно», - сказал Лавров.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у призывов стран Запада не прекращать боевые действия на Украине есть цель. По его словам, благо Украины — не цель этих государств, а средство для защиты их интересов, передает телеканал «360». При этом постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что именно Запад вывел Украину из переговоров с Россией по урегулированию конфликта, напоминает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 359 / сут.
Умерли
381 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 178 / сут.
- В МВД заявили о необходимости обучать езде на электросамокатах в школах
- Лавров: Энергетический кризис – это результат авантюрной политики Запада
- Лавров: Страны Запада не позволяют Украине перейти к мирному процессу
- Премьер Японии Кисида сообщил, что Абэ остается в тяжелом состоянии
- Лавров выразил соболезнования главе МИД Японии в связи с покушением на Абэ
- Российские хакеры из RaHDit выложили новые данные про разведку Украины
- WP: Сделка Маска по покупке Twitter находится под «серьезной угрозой»
- В Антикоррупционном комитете предложили вернуть статью о вредительстве
- Kyodo: Правительство Японии осудило покушение на Абэ
- Армия Китая в режиме реального боя провела учения около Тайваня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru