Лавров: Страны Запада не позволяют Украине перейти к мирному процессу

Если западные страны хотят «победить Россию на поле боя» в ситуации вокруг Украины, то говорить с ними не о чем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания «двадцатки».

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По его словам, Запад своим желанием поражения России в спецоперации, «по сути дела не позволяет Украине перейти к мирному процессу».

«(Запад – ред. НСН) заставляет Украину брать свои вооружения, использовать эти вооружения для бомбежек городов, для уничтожения гражданского населения, что мы наблюдаем ежедневно», - сказал Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у призывов стран Запада не прекращать боевые действия на Украине есть цель. По его словам, благо Украины — не цель этих государств, а средство для защиты их интересов, передает телеканал «360». При этом постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что именно Запад вывел Украину из переговоров с Россией по урегулированию конфликта, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:Сергей ЛавровУкраинаРоссия
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