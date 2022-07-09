США с союзниками ведут секретные переговоры о возможности завершения конфликта на Украине
Соединенные Штаты Америки с союзниками в Европе проводят тайные консультации о поиске путей дипломатических возможностей завершения военного конфликта на Украине. Об этом пишет немецкая газета Welt.
Автор не публикует подробностей, но отмечает, что у Запада много причин для беспокойства.
Также сообщается, что большинство европейских избирателей поддерживают «дипломатическое решение» конфликта, пишет Газета.ru.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания «двадцатки» заявил, если западные страны хотят «победить Россию на поле боя» в ситуации вокруг Украины, то говорить с ними не о чем.
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