Ни в одной Конституции в мире не прописано, что через референдум можно ликвидировать свою страну, заявил НСН директор Социал-демократического института Молдавии Богдан Цырдя.

Власти Молдавии допускают возможность проведения референдума об объединении с Румынией в случае угрозы суверенитету и безопасности страны со стороны России. Об этом заявил вице-премьер и глава МИД республики Михай Попшой в эфире Teleradio Moldova, комментируя публичную поддержку этой идеи президентом Майей Санду.

Цырдя заметил, что возможность присоединения Молдавии к Румынии была ранее заложена в молдавскую Конституцию румынскими специалистами.