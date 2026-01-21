В молдавской оппозиции назвали абсурдом ликвидацию страны через референдум
Почти миллион молдавских граждан имеют румынские паспорта, которые дают им возможность работать в Европе, заявил в разговоре с НСН директор Социал-демократического института Молдавии Богдан Цырдя.
Ни в одной Конституции в мире не прописано, что через референдум можно ликвидировать свою страну, заявил НСН директор Социал-демократического института Молдавии Богдан Цырдя.
Власти Молдавии допускают возможность проведения референдума об объединении с Румынией в случае угрозы суверенитету и безопасности страны со стороны России. Об этом заявил вице-премьер и глава МИД республики Михай Попшой в эфире Teleradio Moldova, комментируя публичную поддержку этой идеи президентом Майей Санду.
Цырдя заметил, что возможность присоединения Молдавии к Румынии была ранее заложена в молдавскую Конституцию румынскими специалистами.
«Когда была принята Молдавская Конституция в 1994 году, в ее разработке участвовали румынские специалисты. Все об этом узнали только лет через 20. Они внесли одну коварную статью, которая вообще не логична, в которой написано, что проблемы независимости и территориальной целостности можно решать путем референдума. Это вообще абсурд! Ни в одной конституции в мире не прописано такое, что через референдум можно ликвидировать свою страну», - подчеркнул эксперт.
Он рассказал почему выросло число молдаван, желающих ликвидировать свою страну.
«До прихода к власти партии «Действие и солидарность» унионистские настроения были где-то 20-25%. Сегодня некоторые опросы говорят, что даже около 37% населения готовы проголосовать за объединение с Румынией. Такой большой процент молдаван выступают за ликвидацию своей страны, потому что почти миллион граждан республики имеют румынские паспорта, которые дают им возможность работать в Европе. Пять тысяч молдавских студентов ежегодно получают стипендии в Румынии. Кроме того, граждане Молдовы, которые имеют румынское гражданство, получают где-то около 60 евро за каждого ребенка до 18 лет, а для бедной страны - это подспорье», - отметил Цырдя.
Он также обратил внимание на то, что в молдавских школах преподают историю Румынии, а не Молдавии.
«Молдавия - единственная страна в мире, которая изучает историю чужой страны. В молдавских школах преподают историю Румынии. Более того, два года назад Майя Станду, грубо нарушив Конституцию республики, отменила язык собственного народа. Молдавский язык был отменен и заменен на румынский. На фоне украинского конфликта, на фоне истерии о том, что нас хотят убить, изнасиловать, повесить, когда придут русские, Майя Санду стала президентом по второму кругу. На фоне массовых фальсификаций её партия победила и на парламентских выборах в 2025 году. И сейчас они рассчитывают использовать тот же инструмент, чтобы запугать людей и заставить их проголосовать за унию с Румынией», - добавил эксперт.
Ранее молдавский президент Майя Санду допустила объединение Молдавии с Румынией по итогам референдума, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
