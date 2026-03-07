В США начались массовые проверки виз россиян

Если человек игнорирует повестку или отказывается явиться, инспекторы могут приехать к нему прямо на рабочее место. В таком случае россиянина доставят в отделение принудительно и проведут полную проверку всех имеющихся документов.



Особое внимание уделяется обладателям «виз талантов». От них требуют не только предъявить необходимые бумаги, но и фактически подтвердить, что они занимаются заявленной профессиональной деятельностью. В случае выявления нарушений визу могут аннулировать, а человека — депортировать.



Отмечается, что в последнее время деятельность ICE сопровождается громкими скандалами. Так, в начале 2026 года инспекторы застрелили 37‑летнюю женщину, что вызвало волну протестов в Миннеаполисе и других городах США, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

