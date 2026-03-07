В США начались массовые проверки виз россиян
В США усилили контроль за гражданами России, находящимися на территории страны. Как сообщает Telegram‑канал Shot, сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) массово вызывают россиян в свои офисы — необходимо лично предоставить документы, подтверждающие законность пребывания в Соединённых Штатах.
Если человек игнорирует повестку или отказывается явиться, инспекторы могут приехать к нему прямо на рабочее место. В таком случае россиянина доставят в отделение принудительно и проведут полную проверку всех имеющихся документов.
Особое внимание уделяется обладателям «виз талантов». От них требуют не только предъявить необходимые бумаги, но и фактически подтвердить, что они занимаются заявленной профессиональной деятельностью. В случае выявления нарушений визу могут аннулировать, а человека — депортировать.
Отмечается, что в последнее время деятельность ICE сопровождается громкими скандалами. Так, в начале 2026 года инспекторы застрелили 37‑летнюю женщину, что вызвало волну протестов в Миннеаполисе и других городах США, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
