Президент Румынии примет меры против ложных публикаций в Сети

Власти Румынии намерены принять меры против недостоверных публикаций в интернете. Об этом заявил на пресс-конференции президент страны Никушор Дан.

«Я видел в последнее время абсолютно ложные сообщения... особенно в военной области, об Украине, о России. В отношении очевидно ложных сообщений румынское государство должно действовать», - указал политик.

Дан дал понять, что в этом вопросе ссылается на опыт Молдавии, которая закрыла десятки телеканалов и сайтов, предоставлявших отличающиеся от точки зрения правящих кругов данные. Румынский президент не уточнил, какие именно публикации считаются недостоверными, и не детализировал механизмы возможных ограничений.

Никушор Дан был избран президентом Румынии в мае по итогам второго тура выборов главы государства. Ранее политик занимал пост мэра Бухареста, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ИнтернетРумыния

Горячие новости

Все новости

партнеры