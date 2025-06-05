Президент Румынии примет меры против ложных публикаций в Сети
Власти Румынии намерены принять меры против недостоверных публикаций в интернете. Об этом заявил на пресс-конференции президент страны Никушор Дан.
«Я видел в последнее время абсолютно ложные сообщения... особенно в военной области, об Украине, о России. В отношении очевидно ложных сообщений румынское государство должно действовать», - указал политик.
Дан дал понять, что в этом вопросе ссылается на опыт Молдавии, которая закрыла десятки телеканалов и сайтов, предоставлявших отличающиеся от точки зрения правящих кругов данные. Румынский президент не уточнил, какие именно публикации считаются недостоверными, и не детализировал механизмы возможных ограничений.
Никушор Дан был избран президентом Румынии в мае по итогам второго тура выборов главы государства. Ранее политик занимал пост мэра Бухареста, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru