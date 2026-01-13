Президент Молдавии Майя Санду проводит политику, которая может привести к утрате страной государственного суверенитета и ее возможному объединению с Румынией, заявила депутат Госдумы Алена Аршинова в комментарии NEWS.ru.

По словам парламентария, глава государства сосредоточила в своих руках контроль над системой власти, что, по ее оценке, лишает граждан возможности влиять на политический курс. Аршинова утверждает, что прозападная и прорумынская ориентация Санду была очевидна с начала ее политической карьеры.