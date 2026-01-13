В Госдуме обвинили Санду в подрыве государственности Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду проводит политику, которая может привести к утрате страной государственного суверенитета и ее возможному объединению с Румынией, заявила депутат Госдумы Алена Аршинова в комментарии NEWS.ru.
По словам парламентария, глава государства сосредоточила в своих руках контроль над системой власти, что, по ее оценке, лишает граждан возможности влиять на политический курс. Аршинова утверждает, что прозападная и прорумынская ориентация Санду была очевидна с начала ее политической карьеры.
Депутат заявила, что власти поощряют массовое получение румынского гражданства, включая жителей левобережья Днестра, а проведенные ранее референдумы стали частью политики сближения с Румынией и Европейским союзом. По ее словам, значительная часть населения уже имеет румынские паспорта, что при определенной политической воле может поставить под вопрос существование Молдавии как государства.
Кроме того, Аршинова выразила мнение, что действия президента координируются с европейскими структурами и отражают интересы коллективного Запада. Она также заявила, что в стране проводится курс на дерусификацию, а у общества, по ее оценке, отсутствуют эффективные механизмы противодействия этой политике, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Семин не увидел неожиданности в переходе Баринова в ЦСКА
- В Госдуме обвинили Санду в подрыве государственности Молдавии
- В акватории КТК зафиксированы атаки на танкеры с нефтью
- Генсек НАТО связал интерес к Гренландии с защитой Арктики от России
- На Украине провалили голосования по министрам обороны и энергетики
- «Рубин» объявил об отставке главного тренера Рахимова
- В СК РФ назвали приоритетную версию крушения Ан-24 в Приамурье
- Многодетным выгоднее: К чему приведет дифференцированная ставка по семейной ипотеке
- Новые акценты и мотивация: Какой получилась новая версия спектакля «№ 13»
- В Совфеде призвали воздержаться от комментариев о роддоме в Новокузнецке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru