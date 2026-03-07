Силы ПВО сбили 37 украинских беспилотников над тремя регионами РФ

В российском оборонном ведомстве уточнили, что дроны были сбиты над Белгородской, Курской и Брянской областями в период с 10:00 до 17:00.

Всего были ликвидированы: 20 БПЛА — над Белгородской областью, 12 беспилотников — над Курской областью, а также 5 дронов — над Брянской областью.

Ранее в Минобороны России объявили, что минувшей ночью субботы российские силы ПВО сбили над территорией страны свыше 120 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

