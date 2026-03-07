В Госдуме раскритиковали застрявших в Дубае россиян
Депутат Госдумы Алексей Журавлёв в беседе с «Лентой.ру» предупредил россиян, проживающих или отдыхающих в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), о наличии на территории страны двух американских военных баз.
По словам парламентария, в ОАЭ расположены авиационная база «Аль‑Дафра» и морская база «Джебель‑Али». Журавлёв считает, что россияне, выбравшие эту страну для жизни, отдыха или инвестиций, должны были глубже разбираться в особенностях региональной политики и непростых отношениях ОАЭ с соседними государствами.
Депутат отметил, что из‑за отмены рейсов туристам сейчас сложно покинуть регион: запасов продовольствия осталось примерно на десять дней, а цены на недвижимость падают. Он также добавил, что обострение ситуации, включая атаку Ирана на соседнюю страну, можно было спрогнозировать заранее.
В завершение Журавлёв подчеркнул: решение жить и отдыхать вдали от Родины в непростой для неё период оказалось, по его мнению, ошибочным выбором.
Ранее авиакомпания Emirates приостановила все рейсы в Дубай и обратно, призвав пассажиров не приезжать в аэропорт из соображений безопасности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
