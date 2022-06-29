В Молдавии отвергли идею присоединения к санкциям против России

Глава МИД Молдавии Нику Попеску в среду на пресс-конференции в Кишиневе в очередной раз отверг идею присоединения республики к антироссийским санкциям Евросоюза, сообщает «Интерфакс».

По словам министра, получение Молдавией статуса кандидата в Европейский Союз не предусматривает автоматического присоединения к ограничительным мерам, введённым государствами объединения против России.

Попеску подчеркнул, что такого пункта нет в документах ЕС.