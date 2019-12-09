Митинг у офиса Зеленского в Киеве собрал 800 человек
В киевской полиции сообщили, что в митинге у офиса украинского президента Владимира Зеленского участвуют около 800 человек. Об этом сообщает РИА Новости.
Митингующие таким образом призывают политического лидера страны, который в настоящее время участвует в «нормандской встрече» в Париже, «не сдавать национальные интересы» в ходе саммита.
Отмечается, что обстановка на митинге спокойная, нарушений порядка не происходит.
Ранее стало известно, что саммит прервали для личной беседы Путина и Зеленского. Как сообщалось, встреча президентов не ограничена временными рамками.
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