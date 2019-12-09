Адъютант его превосходительства в «нормандском формате»

Трехлетний перерыв в проведении саммитов «нормандской четверки» завершился: лидеры России, Германии, Франции и Украины провели в Париже встречу впервые после берлинской, состоявшейся 19 октября 2016 года. Тогда главам МИД четырёх стран было поручено разработать «дорожную карту» по выполнению Минских соглашений, в частности, наметить действия сторон по урегулированию на Донбассе – проведении там выборов и законодательном закреплении его особого статуса. Однако Киев все это время блокировал выполнение Минских соглашений. Возможность встречи на высшем уровне появилась лишь после президентских выборов на Украине, победителем которых стал Владимир Зеленский. Практическая подготовка саммита стала возможной лишь после того, как Украина выполнила поставленные условия: развести войска на пилотных участках, подтвердить готовность к урегулированию по «формуле Штайнмайера» и согласовать параметры итогового документа.

В преддверие нормандского саммита в Кремле заявляли, что ожидают от встречи подтверждения сторонами безальтернативности договоренностей «Минска-2» и недопущения попыток их размывания. Так формулировал настрой перед встречей в верхах пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Киеве были еще более осторожны: подготовленный к публикации по итогам саммита документ глава украинского МИДа Вадим Пристайко назвал «не совсем амбициозным», он предусматривает лишь «фиксацию достижений». Принципиальных решений, которые изменят минские соглашения, в документе не планируется. «Это не будет Минск-3», - сказал украинский министр.

Что касается Владимира Зеленского, то он заявлял о намерении выдвинуть на саммите ряд условий. Его, в частности, не устраивало, как вопрос проведения выборов на Донбассе был решен в Минске. Он полагает, что сначала Киев должен получить контроль над украинско-российской границей, а потом уже проводить выборы. При этом Зеленский сам признает, что это идет вразрез с минскими соглашениями. И до саммита было понятно, что остальные его участники сумеют объяснить «политическому неофиту» невозможность разрушения ранее достигнутого лишь по его одного желанию.

Первую двустороннюю встречу президентов России и Украины изначально назначили на вечер после саммита. Тогда как встречи Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель состоялись до заседания «четверки». До сего дня Путин и Зеленский лишь несколько раз общались по телефону. Для встречи Путина и Меркель был выбран так называемый «зал послов» Елисейского дворца, для беседы Путина и Макрона – «золотой зал». Местом проведения встречи Путина с Зеленским был назначен «зал адъютантов». Весьма, надо сказать, двусмысленно. Но это останется на совести принимающей стороны.

