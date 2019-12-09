В Париже началась встреча Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский начали двустороннюю встречу в Париже. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
По данным агентства, саммит "нормандской четверки" завершился.
Как ранее сообщалось, переговоры президентов не ограничены временными рамками. Это первая личная встреча Путина и Зеленского, ранее лидеры общались лишь по телефону.
Ранее Депутат Верховной рады Сергей Власенко заявил о том, что сомневается в готовности Зеленского к встрече с российским лидером. По его словам, украинскому президенту может быть сложно быть на равных с таким «очень сильным, хитрым и опытным политиком», как Путин.
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