В Париже началась встреча Путина и Зеленского

9 декабря 201921:53

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский начали двустороннюю встречу в Париже. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

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По данным агентства, саммит "нормандской четверки" завершился.

Как ранее сообщалось, переговоры президентов не ограничены временными рамками. Это первая личная встреча Путина и Зеленского, ранее лидеры общались лишь по телефону.

Ранее Депутат Верховной рады Сергей Власенко заявил о том, что сомневается в готовности Зеленского к встрече с российским лидером. По его словам, украинскому президенту может быть сложно быть на равных с таким «очень сильным, хитрым и опытным политиком», как Путин.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
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