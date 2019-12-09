В Париже началась встреча Путина и Зеленского

По данным агентства, саммит "нормандской четверки" завершился.

Как ранее сообщалось, переговоры президентов не ограничены временными рамками. Это первая личная встреча Путина и Зеленского, ранее лидеры общались лишь по телефону.

Ранее Депутат Верховной рады Сергей Власенко заявил о том, что сомневается в готовности Зеленского к встрече с российским лидером. По его словам, украинскому президенту может быть сложно быть на равных с таким «очень сильным, хитрым и опытным политиком», как Путин.



