В минской милиции объяснили стрельбу во время несанкционированной акции

Силовики в Минске «предупредительными выстрелами» в воздух пресекали нарушения законодательства, пояснила официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич РИА Новости.

В Минске начались массовые задержания протестующих

Она также заявила, что у нее нет данных о том, что правоохранители стреляли под ноги демонстрантам резиновыми пулями на проспекте Независимости.

Ранее около станции метро «Московская» силовики провели ряд задержаний участников акции протеста. В СМИ появилась информация о выстрелах в воздух.

Ранее политолог, эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН спрогнозировал возможное развитие событий в Белоруссии на фоне введения жестких мер президентом страны Александром Лукашенко против оппозиции.

«Протестующие тоже ужесточают риторику, но никаких действий не предпринимают. Однако в белорусском обществе уже открыто обсуждают возможность гражданской войны, особенно, после заявления Лукашенко о готовности вооружать «народные» дружины», - отметил политолог.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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