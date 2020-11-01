В минской милиции объяснили стрельбу во время несанкционированной акции
Силовики в Минске «предупредительными выстрелами» в воздух пресекали нарушения законодательства, пояснила официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич РИА Новости.
Она также заявила, что у нее нет данных о том, что правоохранители стреляли под ноги демонстрантам резиновыми пулями на проспекте Независимости.
Ранее около станции метро «Московская» силовики провели ряд задержаний участников акции протеста. В СМИ появилась информация о выстрелах в воздух.
Ранее политолог, эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН спрогнозировал возможное развитие событий в Белоруссии на фоне введения жестких мер президентом страны Александром Лукашенко против оппозиции.
«Протестующие тоже ужесточают риторику, но никаких действий не предпринимают. Однако в белорусском обществе уже открыто обсуждают возможность гражданской войны, особенно, после заявления Лукашенко о готовности вооружать «народные» дружины», - отметил политолог.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,6 млн+18 665 / сут.
Умерли
28 235+245 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+10 259 / сут.
- В минской милиции объяснили стрельбу во время несанкционированной акции
- Смерть для мужчин. Найдена новая опасная болезнь
- Алиев расценил обращение Пашиняна к Путину как признание поражения
- В Минске начались массовые задержания протестующих
- В Турции скончались 11 россиян от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru