В Минске начались массовые задержания протестующих

По данным СМИ, в протестном шествии участвуют от пяти до десяти тысяч человек.

Ранее НСН писала о том, что в центре Минска была замечена бронетехника с пулеметами. Колонна проследовала по проспекту Победителей в направлении стелы «Минск город-герой». Это дополнительные броневездеходы к десяти спецавтомобилям, которые охраняют резиденцию президента Белоруссии.

Ранее политолог, эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН спрогнозировал возможное развитие событий в Белоруссии на фоне введения жестких мер президентом страны Александром Лукашенко против оппозиции.

«Протестующие тоже ужесточают риторику, но никаких действий не предпринимают. Однако в белорусском обществе уже открыто обсуждают возможность гражданской войны, особенно, после заявления Лукашенко о готовности вооружать «народные» дружины», - отметил политолог.

