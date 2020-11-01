В Минске начались массовые задержания протестующих
В Минске начали массово задерживать участников акции протеста, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
По данным СМИ, в протестном шествии участвуют от пяти до десяти тысяч человек.
Ранее НСН писала о том, что в центре Минска была замечена бронетехника с пулеметами. Колонна проследовала по проспекту Победителей в направлении стелы «Минск город-герой». Это дополнительные броневездеходы к десяти спецавтомобилям, которые охраняют резиденцию президента Белоруссии.
Ранее политолог, эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН спрогнозировал возможное развитие событий в Белоруссии на фоне введения жестких мер президентом страны Александром Лукашенко против оппозиции.
«Протестующие тоже ужесточают риторику, но никаких действий не предпринимают. Однако в белорусском обществе уже открыто обсуждают возможность гражданской войны, особенно, после заявления Лукашенко о готовности вооружать «народные» дружины», - отметил политолог.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru