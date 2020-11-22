В Минске усиливают меры безопасности перед акцией оппозиции

По сообщениям очевидцев, БТР в составе колонн военной техники, водометы, автомобили для перевозки личного состава силовиков, автозаки, техника для доставки колючей проволоки и систем заграждений прибыла с восточной стороны столицы. Там дислоцируются базы ОМОН и внутренних войск, уточняет «Свободная пресса».

Также введено усиленное патрулирование экипажами ГАИ центра города.

Отмечается, что площади Минска, где обычно собираются оппозиционеры, оцепили силовики, там выставили металлические ограждения. Речь идет об Октябрьской площади, площади Независимости, а также площади около стелы Минск — город-герой и у Дворца Независимости.

Ранее политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН рассказал, как сворачивание властями обсуждения прав человека скажется на жителях Белоруссии.

«Никакого диалога по правам человека у Белоруссии с Западом не было, это был монолог. Запад талдычил, что Минску надо улучшать ситуацию с соблюдением прав человека, а белорусы кивали и никуда не двигались. Лукашенко не раз говорил, что Запад не будет учить Белоруссию правам человека», - напомнил он.

