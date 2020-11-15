В Минске против митингующих применяют газ и свето-шумовые гранаты. Есть задержанные

Соответствующее видео опубликовали Telegram-каналы и СМИ.

На видео слышны хлопки и виден белый дым, который возникает в разных места, вблизи скопления людей. После взрывов они разбегаются.

По данным РИА Новости, в числе пострадавших есть женщина.

Также сообщается примерно о 50 задержанных участников протестов. Такие данные приводят правозащитники.

Напомним, утром 15 ноября участники акции протеста собрались на станции метро «Пушкинская» вблизи с «народным мемориалом» Александру Тарайковскому, первой жертве белорусских протестов. Об этом рассказали очевидцы.

