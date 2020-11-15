В Минске против митингующих применяют газ и свето-шумовые гранаты. Есть задержанные
В Минске около станции метро «Пушкинская» силовики применили для разгона протестующих слезоточивый газ. Также в этом районе слышны звуки, похожие на разрывы светошумовых гранат, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Соответствующее видео опубликовали Telegram-каналы и СМИ.
На видео слышны хлопки и виден белый дым, который возникает в разных места, вблизи скопления людей. После взрывов они разбегаются.
По данным РИА Новости, в числе пострадавших есть женщина.
Также сообщается примерно о 50 задержанных участников протестов. Такие данные приводят правозащитники.
Напомним, утром 15 ноября участники акции протеста собрались на станции метро «Пушкинская» вблизи с «народным мемориалом» Александру Тарайковскому, первой жертве белорусских протестов. Об этом рассказали очевидцы.
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