В Минске против митингующих применяют газ и свето-шумовые гранаты. Есть задержанные

В Минске около станции метро «Пушкинская» силовики применили для разгона протестующих слезоточивый газ. Также в этом районе слышны звуки, похожие на разрывы светошумовых гранат, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

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Соответствующее видео опубликовали Telegram-каналы и СМИ.

На видео слышны хлопки и виден белый дым, который возникает в разных места, вблизи скопления людей. После взрывов они разбегаются.

По данным РИА Новости, в числе пострадавших есть женщина.

Также сообщается примерно о 50 задержанных участников протестов. Такие данные приводят правозащитники.

Напомним, утром 15 ноября участники акции протеста собрались на станции метро «Пушкинская» вблизи с «народным мемориалом» Александру Тарайковскому, первой жертве белорусских протестов. Об этом рассказали очевидцы.

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ФОТО: Скриншот: t.me/bbbreaking
ТЕГИ:ГранатаСиловикиНесанкционированный Митинг
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