Лукашенко отрицает трансфер власти своим сыновьям

По словам Лукашенко, он не будет возглавлять республику еще пять лет, учитывая запланированную в Беларуси конституционную реформу, пишет Газета.ru. Также президент признался, что не занимается поиском преемников, считая, что главу государства должны выбрать граждане страны. По словам Лукашенко «никакого транзита власти», а также преемников тоже не будет.

«Кого народ изберет - так и будет. Я поклялся. Я пообещал, что будет так, как решит белорусский народ», - цитирует Лукашенко телеканал «Россия-1».

Напомним, у Александра Лукашенко есть трое сыновей и семеро внуков. Старший сын Виктор является помощником президента Беларуси по нацбезопасности, входит в Совет безопасности страны, а также занимает пост первого вице-президента Национального олимпийского комитета республики. Средний сын Дмитрий возглавляет объединение «Президентский спортивный клуб», младший Николай учится.

Ранее политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в беседе с НСН напомнил, что Конституция Республики Беларусь в нынешнем виде не дает гарантий бывшему президенту. Таким образом, белорусский лидер заботится о своем будущем и будущем своего преемника.

«Беларусь - слабоинституциализированная страна. Есть мощный, детально прописанный институт президентства, а прочие социальные институции либо в зародыше, либо в пубертатном состоянии. Вот поэтому-то в белорусской конституции нет ряда положений, которые в политологии называются «сдержки и противовесы», и эти лакуны на фоне происходящих вокруг Беларуси событий, не могут не беспокоить Лукашенко. В Конституции нет никаких гарантий для президента. После его отставки неизвестно, что с ним будет. Преемник возможный, о котором говорит Лукашенко, может поступить со своим предшественником как заблагорассудится. Конституция никак бывшего президента не защищает.», - пояснил политолог.

