В Минске начались задержания протестующих

Участники акции начали собираться на станции метро «Пушкинская» вблизи с «народным мемориалом» Александру Тарайковскому, первой жертве белорусских протестов. Об этом рассказали очевидцы.

Известно, что к месту проведения митинга оппозиции были стянуты автозаки и автобусы с силовиками. Участников начали задерживать после того, как смогли оттеснить от мемориала.

Сообщается примерно о десяти задержанных, уточняет Газета.ru.

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста. По официальным данным, большинство голосов получил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция требовала назначения новых выборов. Митингующие по всей стране вышли на протестные акции, добиваясь отставки Лукашенко. Митинги продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Силовики заявляют о радикализации протестов.



