В Минске отмечают усиление властей против митингующих оппозиционеров
Политолог Александр Зимовский в эфире НСН рассказал подробности о втором дне акции оппозиции в Минске против интеграции Белоруссии и России.
В Минске снова проходит митинг против интеграции России и Белоруссии, сообщает «Хартия 97». Сегодня, 8 декабря, в акции принимает участие порядка двух тысяч человек. Митингующие прошли от Октябрьской площади по проспекту Независимости в сторону площади Победы. После этого жители Минска направились в сторону посольства России.
В ходе акции, протестующие выкрикивали лозунги «Никаких союзов с имперской Россией!», «Слава нации, нет интеграции!», «Баста интеграции с Российской Федерацией!», «Отправим Сашу в Рашу!».
Накануне, 7 декабря, в Минске уже состоялась акция протеста. Митинг прошел в день встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главы государств в Сочи обсуждали интеграцию стран. Политолог Александр Зимовский в эфире НСН отметил усиление патрулирования минских улиц представителями правопорядка в воскресенье, 8 декабря, по маршруту движения митингующих.
«В отличие от вчерашнего дня, могу отметить усиление ОМОНА. Я бы численность милиции оценил до 500 человек. Сегодня они экипированы, дежурят в форме, на улицах есть автозаки. То есть, кое-какое усиление власти сделали. Но если люди собираются предпринять какие-то действия в отношении иностранного посольства, то обязанность местных властей - предотвратить нападение на дипмиссию или другие возможные провокации», - сказал эксперт.
Александр Зимовский обратил внимание на завышенную численность участников акции оппозиции, которая фигурирует в отдельных российских изданиях.
«То, что мы сегодня наблюдаем в Минске, является продолжением вчерашних событий. В конце дня в социальных сетях появились призывы продолжить акцию. В Минске есть немногочисленные, но активные русофобские силы. Несколько тысяч - я бы сказал, эти цифры чрезмерны. Сегодняшние требования не отличаются от того, что было вчера. Как вы знаете, никакие документы не были подписаны в Сочи, то есть, нет предмета для разговора. Что касается интеграционных «дорожных карт», которые обсуждали президенты Белоруссии и России, их содержание остается закрытым. Поэтому акция оппозиции – это протест в никуда», - заявил политолог.
Ранее минский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН объяснил, почему Белоруссия и Россия не смогли прийти к окончательным договоренностям по экономическим вопросам и назначили дату новых переговоров на высшем уровне 20 декабря.
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