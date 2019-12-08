В Минске отмечают усиление властей против митингующих оппозиционеров

В Минске снова проходит митинг против интеграции России и Белоруссии, сообщает «Хартия 97». Сегодня, 8 декабря, в акции принимает участие порядка двух тысяч человек. Митингующие прошли от Октябрьской площади по проспекту Независимости в сторону площади Победы. После этого жители Минска направились в сторону посольства России.

В ходе акции, протестующие выкрикивали лозунги «Никаких союзов с имперской Россией!», «Слава нации, нет интеграции!», «Баста интеграции с Российской Федерацией!», «Отправим Сашу в Рашу!».

Накануне, 7 декабря, в Минске уже состоялась акция протеста. Митинг прошел в день встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главы государств в Сочи обсуждали интеграцию стран. Политолог Александр Зимовский в эфире НСН отметил усиление патрулирования минских улиц представителями правопорядка в воскресенье, 8 декабря, по маршруту движения митингующих.

«В отличие от вчерашнего дня, могу отметить усиление ОМОНА. Я бы численность милиции оценил до 500 человек. Сегодня они экипированы, дежурят в форме, на улицах есть автозаки. То есть, кое-какое усиление власти сделали. Но если люди собираются предпринять какие-то действия в отношении иностранного посольства, то обязанность местных властей - предотвратить нападение на дипмиссию или другие возможные провокации», - сказал эксперт.