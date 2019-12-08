Почему не договорились Путин и Лукашенко
Минский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН рассказал о причинах, которые не позволили белорусскому и российскому лидерам прийти к согласию по ключевым эеономическим вопросам.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко достигли серьезного прогресса в рамках переговоров в Сочи. Об этом рассказал министр экономического развития России Максим Орешкин. Он уточнил, что президенты обсудили много спорных вопросов.
Орешкин также добавил, что прогресс, в частности, достигнут в областях сельского хозяйства, таможни, а также регулирования нефтяного рынка, пишут Известия. По его словам, переговоры продемонстрировали близость взглядов глав государств по многим вопросам и даже по теме нефти и газа.
Орешкин подчеркнул, что работа над указаниями, которые были получены на этих переговорах, начнется в Москве и Минске уже с понедельника, уточняет Газета.ру.
Следующая встреча Путина и Лукашенко намечена на 20 декабря. Она состоится в Санкт-Петербурге.
Минский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН объяснил, почему стороны не смогли прийти к окончательным договоренностям по экономическим вопросам и назначили дату новых переговоров.
«Каждая из сторон хотела бы поменьше издержек, побольше прибыли. Это сложные экономические, бухгалтерские вопросы. Соответственно, идет торг, подсчеты, вырабатываются схемы. Необходимо время, чтобы все пересчитать. Думаю, до 20 декабря это и будет сделано. Есть обнадеживающие прогнозы на результативность – об этом с российской стороны заявил Максим Орешкин. Думаю, ему стоит верить. Пусть медленно, но стороны сближают позиции, и есть надежда, что к 20 числу это сближение позволит подписать новые дорожные карты», - заявил эксперт.
Накануне во время встречи глав России и Белорусии в Минске прошла акция протеста против интеграции с Россией. Политолог Александр Зимовский в эфире НСН сообщил подробности немногочисленной акции оппозиционных организаций против интеграции Белоруссии и России, которая проходит в Минске. А также отметил новую тенденцию при проведении акций протестов в Белоруссии – отсутствие ОМОНа.
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