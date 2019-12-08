Почему не договорились Путин и Лукашенко

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко достигли серьезного прогресса в рамках переговоров в Сочи. Об этом рассказал министр экономического развития России Максим Орешкин. Он уточнил, что президенты обсудили много спорных вопросов.

Орешкин также добавил, что прогресс, в частности, достигнут в областях сельского хозяйства, таможни, а также регулирования нефтяного рынка, пишут Известия. По его словам, переговоры продемонстрировали близость взглядов глав государств по многим вопросам и даже по теме нефти и газа.

Орешкин подчеркнул, что работа над указаниями, которые были получены на этих переговорах, начнется в Москве и Минске уже с понедельника, уточняет Газета.ру.