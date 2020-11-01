На улицы Минска въехала бронетехника

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. Оппозиция считает, что результаты ЦИК, согласно которым в шестой раз победил действующий глава Александр Лукашенко, были сфальсифицированы. Протестные акции продолжаются в стране до сих пор. Президент Белоруссии заметил, что организаторы и участники беспорядков уже подошли к последним этапам цветных революций, которые характеризуются радикализацией.

Ранее политолог, эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН спрогнозировал возможное развитие событий в Белоруссии на фоне введения жестких мер президентом страны Александром Лукашенко против оппозиции.

«Протестующие тоже ужесточают риторику, но никаких действий не предпринимают. Однако в белорусском обществе уже открыто обсуждают возможность гражданской войны, особенно, после заявления Лукашенко о готовности вооружать «народные» дружины», - отметил политолог.

