В Минобороны Украины анонсировали обмен пленными с Рф по формуле «1000 на 1000»

По его словам, столь масштабный обмен может произойти в ближайшее время.

«Мы знаем дату, но пока не будем говорить её», — заключил Умеров.

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил готовящийся обмен пленными с Украиной по формуле «1000 на 1000».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что благодаря усилиям ОАЭ в канун Пасхи в Россию смогли вернуться 246 российских военнослужащих, сообщает «Свободная пресса».