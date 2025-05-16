В Минобороны Украины анонсировали обмен пленными с Рф по формуле «1000 на 1000»

Украина и Россия могут обменяться пленными по формуле «1000 на 1000». Об этом заявил глава украинского Минобороны Рустем Умеров.

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По его словам, столь масштабный обмен может произойти в ближайшее время.

«Мы знаем дату, но пока не будем говорить её», — заключил Умеров.

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил готовящийся обмен пленными с Украиной по формуле «1000 на 1000».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что благодаря усилиям ОАЭ в канун Пасхи в Россию смогли вернуться 246 российских военнослужащих, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: Офис президента Украины/president.gov.ua
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