В Минобороны РФ сообщили о сбитом украинском Су-25 при атаке на остров Змеиный
Российские военные уничтожили украинский штурмовик Су-25 у острова Змеиный при очередной безуспешной попытке ВСУ нанести по нему удар. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» сбил самолет Су-25 и 12 реактивных снарядов украинских войск. Отмечается, что разрушений и жертв среди личного состава гарнизона нет.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры работы вертолетов по уничтожению техники ВСУ.
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