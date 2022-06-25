Минобороны опубликовало кадры работы вертолетов по уничтожению техники ВСУ

По данным представителей ведомства, авиаудары были произведены кабрированием вертолетов для увеличения угла атаки с дистанции до шести километров 80-мм неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми ракетами «Вихрь».

Отмечается, что в ходе спецоперации экипажи вертолетов армейской авиации ВКС РФ продолжают устранять бронетехнику и объекты военной инфраструктуры ВСУ, а также выполнять работы по сопровождению воинских колонн, авиационной поддержке подразделений и доставке десанта и военных грузов.