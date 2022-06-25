Минобороны опубликовало кадры работы вертолетов по уничтожению техники ВСУ

Минобороны опубликовало кадры работы разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению бронированной техники и опорных пунктов украинских войск.

В ведомстве рассказали, что в ходе спецоперации боевые вылеты на малых и сверхмалых высотах были совершены на разведывательно-ударных вертолетах Ка-52 армейской авиации Западного военного округа. При этом в Минобороны добавили, что для воздушно-наземного прикрытия задачи выполнялись спецвертолетами Ми-8АМТШ «Терминатор» с группами огневого прикрытия на борту.

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По данным представителей ведомства, авиаудары были произведены кабрированием вертолетов для увеличения угла атаки с дистанции до шести километров 80-мм неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми ракетами «Вихрь».

Отмечается, что в ходе спецоперации экипажи вертолетов армейской авиации ВКС РФ продолжают устранять бронетехнику и объекты военной инфраструктуры ВСУ, а также выполнять работы по сопровождению воинских колонн, авиационной поддержке подразделений и доставке десанта и военных грузов.

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ФОТО: Пресс-служба МИнобороны РФ
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