Минобороны: ВС РФ нанесли удар по учебным центрам ВСУ
ВС России нанесли удар по учебным центрам украинских войск в Житомирской, Львовской и Черниговской областях. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
Отмечается, что с помощью ракет «Калибр» были повреждены 169-й учебный центр сухопутных войск Украины в районе населенного пункта Десна Черниговской области, 199-й учебный центр десантно-штурмовых войск недалеко от Тетеревки Житомирской области и 184-й центр вооруженных сил в Старичах Львовской области.
По данным источника, после атаки 65-я, 66-я мотопехотные бригады и 46-я аэромобильная бригада из состава стратегических резервов Украины полностью утратили боеспособность.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили около 80 польских наемников на цинковом заводе «Мегатекс» в населенном пункте Константиновка в ДНР.
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