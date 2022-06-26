Минобороны: ВС РФ нанесли удар по учебным центрам ВСУ

ВС России нанесли удар по учебным центрам украинских войск в Житомирской, Львовской и Черниговской областях. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Отмечается, что с помощью ракет «Калибр» были повреждены 169-й учебный центр сухопутных войск Украины в районе населенного пункта Десна Черниговской области, 199-й учебный центр десантно-штурмовых войск недалеко от Тетеревки Житомирской области и 184-й центр вооруженных сил в Старичах Львовской области.