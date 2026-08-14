Экономист раскрыл подробности внедрения цифрового рубля
Цифровой рубль является третьей формой российской национальной валюты. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» напомнил председатель комитета по цифровому и технологическому суверенитетам СНГ, глава лаборатории по вопросам онтологии когнитивного, цифрового и технологического суверенитетов при МНИИПУ Александр Гриф.
Он рассказал, что возможность открыть цифровой кошелек крупнейшие банки должны дать с 1 сентября. Клиенты смогут бесплатно их пополнять, переводить средства и оплачивать товары. При этом цифровой кошелек не будет являться вкладом, то есть проценты на остаток не начисляются. Также не будет депозитов или кредитов в цифровых рублях.
Что касается оплаты, то, по словам экономиста, она будет похожа на операции, которые граждане совершают с помощью Системы быстрых платежей (СБП).
«Покупатель сканирует QR-код и выбирает цифровой рубль, а деньги поступают продавцу в режиме реального времени», — указал Гриф.
Эксперт добавил, что использование цифрового рубля будет добровольным и перевод зарплат, пенсий и прочих выплат в цифровые рубли будет возможен только с согласия гражданина.
Ранее зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин заявил, что цифровой рубль он создан для безопасности денег и удобства граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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