Экономист раскрыл подробности внедрения цифрового рубля

Он рассказал, что возможность открыть цифровой кошелек крупнейшие банки должны дать с 1 сентября. Клиенты смогут бесплатно их пополнять, переводить средства и оплачивать товары. При этом цифровой кошелек не будет являться вкладом, то есть проценты на остаток не начисляются. Также не будет депозитов или кредитов в цифровых рублях.

Что касается оплаты, то, по словам экономиста, она будет похожа на операции, которые граждане совершают с помощью Системы быстрых платежей (СБП).

«Покупатель сканирует QR-код и выбирает цифровой рубль, а деньги поступают продавцу в режиме реального времени», — указал Гриф.

Эксперт добавил, что использование цифрового рубля будет добровольным и перевод зарплат, пенсий и прочих выплат в цифровые рубли будет возможен только с согласия гражданина.

Ранее зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин заявил, что цифровой рубль он создан для безопасности денег и удобства граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

