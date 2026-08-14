Минюст признал нежелательными в России шесть организаций
Деятельность шести иностраннх организаций была признана нежелательной в России. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
В частности, в перечень внесли германский «Исследовательский центр независимой литературы и общественных движений Восточной Европы при Бременском университете», итальянскую «Ассоциацию свободных россиян в Италии» и грузинскую организацию «Россияне Батуми».
Кроме того, в список нежелательных попали американские Human Rights Foundation (HRF, «Фонд защиты прав человека»), «Фонд памяти жертв коммунизма» и «Общество памяти».
Ранее Минюст признал нежелательной в России норвежскую НПО «СмоРодина: за демократию в России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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