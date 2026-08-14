Минюст признал нежелательными в России шесть организаций

В частности, в перечень внесли германский «Исследовательский центр независимой литературы и общественных движений Восточной Европы при Бременском университете», итальянскую «Ассоциацию свободных россиян в Италии» и грузинскую организацию «Россияне Батуми».

Кроме того, в список нежелательных попали американские Human Rights Foundation (HRF, «Фонд защиты прав человека»), «Фонд памяти жертв коммунизма» и «Общество памяти».

Ранее Минюст признал нежелательной в России норвежскую НПО «СмоРодина: за демократию в России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».