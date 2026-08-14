Россиян предупредили об особенно высокой опасности алкоголя в жару
Употребление алкогольных напитков в жаркую погоду особенно опасно для организма человека. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов.
По его словам, серьёзную нагрузку создаёт даже небольшая доза, так как алкоголь ускоряет обезвоживание и усиливает расширение сосудов. В итоге нарушается терморегуляция и повышается риск сердечно-сосудистых осложнений.
«Для людей с хроническими заболеваниями — гипертония, ишемическая болезнь сердца, это особенно рискованно — сочетание факторов может спровоцировать серьёзные осложнения, вплоть до инфаркта или инсульта», — указал эксперт.
Умнов добавил, что одна из главных опасностей алкоголя в том, что человек хуже воспринимает сигналы тела и может вовремя не заметить опасность.
Ранее диетолог Антон Поляков заявил, что в жару следует отказаться не только от спиртных напитков, но и от употребления кофе, чая, сладких напитков, соков, газировки и морсов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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