Россиян предупредили об особенно высокой опасности алкоголя в жару

По его словам, серьёзную нагрузку создаёт даже небольшая доза, так как алкоголь ускоряет обезвоживание и усиливает расширение сосудов. В итоге нарушается терморегуляция и повышается риск сердечно-сосудистых осложнений.

«Для людей с хроническими заболеваниями — гипертония, ишемическая болезнь сердца, это особенно рискованно — сочетание факторов может спровоцировать серьёзные осложнения, вплоть до инфаркта или инсульта», — указал эксперт.

Умнов добавил, что одна из главных опасностей алкоголя в том, что человек хуже воспринимает сигналы тела и может вовремя не заметить опасность.

Ранее диетолог Антон Поляков заявил, что в жару следует отказаться не только от спиртных напитков, но и от употребления кофе, чая, сладких напитков, соков, газировки и морсов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

