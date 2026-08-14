В России предложили разрешить покупателям дистанционно оформлять возврат при покупках онлайн. Как пишет РИА Новости, соответствующее предложении главе Роспотребнадзора Анне Поповой направил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Уточняется, что на данный момент некоторые магазины требуют от покупателей личного обращения в офлайн-магазины для оформления документов или начала процедуры обмена. Кременсков ответил, что идея онлайн-возврата соответствует

«Не вижу в этом особой логики. Мне кажется, большинство участников рынка уже проводят эту процедуру дистанционно. Единственное, когда покупатель провел независимую экспертизу товара и выявил заводской дефект – нужно отправить продавцу заключение и товар. Эта процедура закреплена законом о защите прав потребителей, все это давно известно. Видимо, есть предприниматели, которые хотят усложнить процедуру возврата. Однако, на мой взгляд, таких сегодня меньшинство. По нашему опыту большинство предпринимателей прекрасно реализуют эту функцию. Продавец может находиться в Хабаровске, а покупатель – в Краснодаре», - заметил он.

Ранее сообщалось, что онлайн‑площадка Wildberries добавит риски повреждения или утраты товаров из‑за терактов и атак украинских беспилотников в сервис страхования заказов. Компенсация будет действовать в периоды доставки, хранения в пунктах выдачи и обратной логистики при возврате. Максимальная выплата за один предмет достигнет 50 тысяч рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

