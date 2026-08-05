Минобороны объяснило увеличение штатной численности армии России
Штатную численность Вооруженных сил России увеличили для формирования отдельных военно-строительных подразделений. Об этом рассказали в Минобороны.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности армии на 27 тысяч, до 2 426 130 человек.
Как отметили в Минобороны, в связи с изменением боевого состава и численности ВС и противодействием угрозам выросла потребность в новых объектах военной и военно-социальной инфраструктуры, пишет RT.
«При этом специфические требования к строительным работам и режиму секретности затрудняют выполнение задач гражданскими подрядчиками. В этой связи увеличена штатная численность ВС РФ на 27 тысяч человек для поэтапного формирования отдельных военно-строительных подразделений», - подчеркнули в ведомстве.
Изменения позволят повысить результативность и эффективность военно-строительного комплекса.
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