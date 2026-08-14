Россиянам объяснили, как подготовить детей к возвращению в школу
Возвращать ребёнка в привычный режим дня следует примерно за неделю до начала учёбы. Об этом «Ленте.ру» рассказала клинический психолог, руководитель реабилитационной программы Клиники доктора Исаева Татьяна Метелева.
По её словам, в этот период следует раньше укладывать детей спать и раньше будить. К началу занятий данный режим уже не будет восприниматься как резкая перемена.
Также эксперт посоветовала за несколько дней до возвращения в школу давать ребёнку больше читать. Кроме того, будет полезно повторить упражнения и материал прошлого года.
Метелева добавила, что у детей, которые учатся уже не первый год, как правило, уже есть опыт возвращения к учёбе и переход от каникул к учебной деятельности у них проходит сравнительно легко.
Ранее в Общественной палате РФ предложили ввести дополнительные каникулы для учащихся начальных классов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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