Россиянам объяснили, как подготовить детей к возвращению в школу

По её словам, в этот период следует раньше укладывать детей спать и раньше будить. К началу занятий данный режим уже не будет восприниматься как резкая перемена.

Также эксперт посоветовала за несколько дней до возвращения в школу давать ребёнку больше читать. Кроме того, будет полезно повторить упражнения и материал прошлого года.

Метелева добавила, что у детей, которые учатся уже не первый год, как правило, уже есть опыт возвращения к учёбе и переход от каникул к учебной деятельности у них проходит сравнительно легко.

Ранее в Общественной палате РФ предложили ввести дополнительные каникулы для учащихся начальных классов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».