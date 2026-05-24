В Минобороны РФ подтвердили удар по Украине «Орешником» и «Искандерами»

ВС России в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории РФ нанесли массированный удар баллистическими ракетами «Орешник» и аэробаллистическими ракетами «Искандер» по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве добавили, что цели на Украине также были поражены гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и крылатыми ракетами «Циркон». Кроме того, по данным МО, российские военные применили крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования и ударные беспилотники.

Ранее СМИ писали, что ночью 24 мая Киев подвергся массированной атаке, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

