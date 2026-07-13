Отечественные детские товары пока не могут конкурировать с китайскими на маркетплейсах — на одной известной площадке они отстают на 42 строчки по количеству заказов. Об этом НСН рассказал президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

Доля российских товаров для детей на рынке достигла 35%, рассказал замглавы Минпромторга Иван Куликов. Его слова приводят РИА Новости. Так, увереннее всего отечественные производители закрепились в сегментах гигиены и ухода, детской мебели и одежды. Кременсков заявил, что в категории «игрушки» отечественные товары точно проигрывают.

«Что касается 35%, могу предположить, что это товары питания, мебели и одежда. Тут действительно можно поверить в это, если взять аналитику. Что касается игрушек, то просто посмотрите категорию «Детские игрушки в подарок» — это 7 688 770 товаров. А если поставить фильтр «Россия», то на маркетплейсе Wildberries в этой категории уже 440 000 товаров — это около 6 % карточек товаров. А если всё это ещё и умножить на количество самих товаров на складах, то цифры могут стать ещё более ужасающими», — подытожил он.