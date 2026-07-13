«Лишь 6%»: Как китайские товары для детей вытеснили российских игроков
Алексей Кременсков раскрыл НСН, что российские производители прибавили в категории детского питания и одежды, однако китайские конкуренты все еще впереди с большим отрывом.
Отечественные детские товары пока не могут конкурировать с китайскими на маркетплейсах — на одной известной площадке они отстают на 42 строчки по количеству заказов. Об этом НСН рассказал президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
Доля российских товаров для детей на рынке достигла 35%, рассказал замглавы Минпромторга Иван Куликов. Его слова приводят РИА Новости. Так, увереннее всего отечественные производители закрепились в сегментах гигиены и ухода, детской мебели и одежды. Кременсков заявил, что в категории «игрушки» отечественные товары точно проигрывают.
«Что касается 35%, могу предположить, что это товары питания, мебели и одежда. Тут действительно можно поверить в это, если взять аналитику. Что касается игрушек, то просто посмотрите категорию «Детские игрушки в подарок» — это 7 688 770 товаров. А если поставить фильтр «Россия», то на маркетплейсе Wildberries в этой категории уже 440 000 товаров — это около 6 % карточек товаров. А если всё это ещё и умножить на количество самих товаров на складах, то цифры могут стать ещё более ужасающими», — подытожил он.
В связи с этим собеседник НСН отметил, что российские продавцы даже часто уходят с онлайн-площадок, так как конкурировать становится невозможно.
«Отечественное производство в категории детских товаров пока не способно конкурировать с китайским, поэтому количество карточек товаров с отметкой «произведены в России» значительно меньше. Российские производители испытывают трудности в борьбе с зарубежными конкурентами из‑за высоких затрат на производство и на соблюдение стандартов качества. Это приводит к тому, что многие мелкие российские селлеры уходят с маркетплейсов, не выдерживая давления со стороны иностранных компаний. Сейчас на первом месте в каталоге ВБ — находки из Китая. Российская полка — на 42-м месте в списке категорий», — подытожил он.
Ранее эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов раскрыл НСН, что более широкая линейка товаров и демпинг со стороны маркетплейсов являются основными причинами, не дающими выживать российским фэшн-ретейлерам.
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