Путин: Действия ВСУ создают проблемы с нефтепродуктами
Действия Вооружённых сил Украины (ВСУ) создают в России определённые проблемы с нефтепродуктами. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе форума Народного фронта «Все для Победы!» он рассказал, что благодаря мощной и надёжной базовой основе энергетики в стране ситуация будет выправляться.
«Они создают нам, в моменте, что называется, определённые проблемы... Думаю, постепенно ситуация будет выправляться», - отметил глава государства.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что причиной дефицита на топливном рынке России являются «прилёты» по нефтеперерабатывающием заводам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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