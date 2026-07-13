Путин: Действия ВСУ создают проблемы с нефтепродуктами

В ходе форума Народного фронта «Все для Победы!» он рассказал, что благодаря мощной и надёжной базовой основе энергетики в стране ситуация будет выправляться.

«Они создают нам, в моменте, что называется, определённые проблемы... Думаю, постепенно ситуация будет выправляться», - отметил глава государства.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что причиной дефицита на топливном рынке России являются «прилёты» по нефтеперерабатывающием заводам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

