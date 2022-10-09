В МИДе РФ назвали поставки дальнобойных средств поражения Украине красной линией

«Что касается так называемых красных линий, то мы их уже обозначали. Это прежде всего поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения», — цитирует Полищука RT.

Он также подчеркнул, что Россия будет определять конкретные меры реагирования на западные поставки оружия Киеву на основе тщательного анализа ситуации.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки обеспечат Украину двумя батареями NASAMS с восемью пусковыми установками, командным пунктом и радаром в каждой из них. РИА Новости отмечают, что такого оружия у Вооруженных сил Украины раньше никогда не было.

