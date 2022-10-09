В МИДе РФ назвали поставки дальнобойных средств поражения Украине красной линией

Поставка Западом Украине дальнобойных, а также более мощных средств поражения окажутся для Российской Федерации красной линией. Такое заявление сделал директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью ТАСС.

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«Что касается так называемых красных линий, то мы их уже обозначали. Это прежде всего поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения», — цитирует Полищука RT.

Он также подчеркнул, что Россия будет определять конкретные меры реагирования на западные поставки оружия Киеву на основе тщательного анализа ситуации.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки обеспечат Украину двумя батареями NASAMS с восемью пусковыми установками, командным пунктом и радаром в каждой из них. РИА Новости отмечают, что такого оружия у Вооруженных сил Украины раньше никогда не было.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеУкраинаРоссияМИД РФ
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