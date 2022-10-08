США снабдят Украину новым для нее оружием

Соединенные Штаты Америки обеспечат Украину двумя батареями NASAMS с восемью пусковыми установками, командным пунктом и радаром в каждой из них. РИА Новости отмечают, что такого оружия у Вооруженных сил Украины раньше никогда не было.

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Сообщается, Киев получит NASAMS в течение двух месяцев.

По мнению военного эксперта Ивана Коновалова, украинские войска используют американские комплексы для защиты ключевых объектов военной инфраструктуры. Однако, считает эксперт, полностью решить проблемы с ПВО, применяя NASAMS, ВСУ не смогут.

«Создать полноценную эшелонированную противовоздушную оборону с единым централизованным управлением не получится», — пояснил военный аналитик.

По его словам, украинская сторона в ходе конфликта использует старое советское и западное вооружение. Принудить ВСУ действовать в рамках унифицированной системы вряд ли удастся. Коновалов также подчеркнул, что NASAMS не окажут серьезного влияния на ход спецоперации ВС РФ.

Ранее стало известно, что США отказываются передавать Украине ракеты ATACMS с дальностью применения порядка 300 километров из-за разногласий по поводу возможных ударов по целям в Крыму, несмотря на просьбы Киева. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и конгрессменов.

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ТЕГИ:ОружиеСШАВСУУкраина
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