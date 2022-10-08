Сигналы от США сочетают воинственность и намеки на диалог
Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности Вашингтона к дипломатическому решению с Москвой украинского вопроса противоречат реальным шагам США. Такую позицию высказала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, опубликованную на сайте ведомства.
По мнению Захаровой, сигналы, которые публично поступают от Соединенных Штатов по поводу ситуации на Украине, «сочетают в себе провокационную воинственность» и намеки на возможность диалога между Россией и Америкой, пишет Газета.ru.
Захарова указала на то, что реальные действия американской стороны «кардинально противоречат претендующей на миролюбие показной риторике».
«Наращиваются поставки вооружений режиму Владимира Зеленского, непосредственно на земле растет число западных наемников и инструкторов, США все глубже втягиваются в многоплановую поддержку своих клиентов в Киеве», — подчеркнула представитель МИД РФ.
Ранее Мария Захарова заявила, что «натовские режимы круговой порукой связала преступная логика». Так она прокомментировала реакцию министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу на взрыв на Крымском мосту, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+20 571 / сут.
Умерли
388 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
20,4 млн+38 289 / сут.
- Песков: В планах Путина нет обращения к россиянам в ближайшие дни
- По Крымскому мосту снова начали ездить поезда после взрыва
- Сигналы от США сочетают воинственность и намеки на диалог
- Захарова отреагировала на поздравление из Эстонии украинскому спецназу после ЧП на Крымском мосту
- «Суровый» взгляд на СВО. У объединенной группировки войск новый командующий
- Возобновили автомобильное движение по Крымскому мосту
- Автомобильное движение по Крымскому мосту запустят после 16:00
- Суровикин возглавил объединенную группировку войск в зоне СВО
- США снабдят Украину новым для нее оружием
- Стало известно имя предполагаемого владельца взорвавшегося на Крымском мосту грузовика
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru