Сигналы от США сочетают воинственность и намеки на диалог

По мнению Захаровой, сигналы, которые публично поступают от Соединенных Штатов по поводу ситуации на Украине, «сочетают в себе провокационную воинственность» и намеки на возможность диалога между Россией и Америкой, пишет Газета.ru.

Захарова указала на то, что реальные действия американской стороны «кардинально противоречат претендующей на миролюбие показной риторике».

«Наращиваются поставки вооружений режиму Владимира Зеленского, непосредственно на земле растет число западных наемников и инструкторов, США все глубже втягиваются в многоплановую поддержку своих клиентов в Киеве», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Ранее Мария Захарова заявила, что «натовские режимы круговой порукой связала преступная логика». Так она прокомментировала реакцию министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу на взрыв на Крымском мосту, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

