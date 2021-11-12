Великобритания подтвердила отправку солдат на польско-белорусскую границу

Министерство обороны Великобритании подтвердило отправку британских военных на границу Польши и Белоруссии. Об этом британское ведомство сообщила в своём блоге в Twitter.

В сообщении Минобороны подчеркнули, что военные были направлены на польско-белорусскую границу с целью инженерной помощи и поддержки.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польские и британские военнослужащие будут сотрудничать в укреплении заграждений на польско-белорусской границе.