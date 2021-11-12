Великобритания подтвердила отправку солдат на польско-белорусскую границу

Министерство обороны Великобритании подтвердило отправку британских военных на границу Польши и Белоруссии. Об этом британское ведомство сообщила в своём блоге в Twitter.

В сообщении Минобороны подчеркнули, что военные были направлены на польско-белорусскую границу с целью инженерной помощи и поддержки.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польские и британские военнослужащие будут сотрудничать в укреплении заграждений на польско-белорусской границе.

Польша пригрозила Белоруссии полным закрытием границы

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС обострился после слов Президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что страна больше не будет контролировать поток нелегальных мигрантов из-за санкций Евросоюза.

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Фото: gpk.gov.by
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