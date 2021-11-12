Лавров назвал «глупостью» обвинения России в причастности к миграционному кризису
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах в формате «2+2» назвал нелепыми обвинения России в причастности к миграционному кризису на польско-белорусской границе. Об этом сообщает ТАСС.
Лавров указал французским коллегам на применение двойных стандартов в ситуации миграционного кризиса. «Мы объяснили ситуацию, в которой не должно быть каких-либо двойных стандартов по сравнению с тем, как с мигрантами обращаются в других странах Евросоюза, а не на границе с Белоруссией», – заявил глава МИД России.
Также министр иностранных дел подчеркнул, что считает все обвинения в адрес «Аэрофлота» глупостью.
Лавров отметил, что на переговорах Франция и Россия не обходили острых углов. Москва уважает настрой президента Франции Макрона выстраивать отношения с Россией в конструктивном ключе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,0 млн+40 123 / сут.
Умерли
40 123+-636 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+33 645 / сут.
- Использование искусственного интеллекта может принести «Сберу» 200 млрд рублей
- Лавров назвал «глупостью» обвинения России в причастности к миграционному кризису
- При ревакцинации «Спутник Лайтом» QR-код станет активен в день прививки
- В России зарегистрировали первое отечественное лекарство от COVID-19 «Арепливир»
- Путин усомнился в существовании души у искусственного интеллекта
- Песков вакцинировался «Спутник Лайтом»
- Голикова: Новые ограничения по COVID-19 коснутся только совершеннолетних граждан
- Голикова: В России вводится переходный период по QR–кодам до 1 февраля
- Правительство внесло новые законопроекты о QR-кодах в Госдуму
- Сборная России получит фанатскую поддержку «МегаФона» и «Аэрофлота»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru