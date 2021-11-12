Лавров назвал «глупостью» обвинения России в причастности к миграционному кризису

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах в формате «2+2» назвал нелепыми обвинения России в причастности к миграционному кризису на польско-белорусской границе. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров указал французским коллегам на применение двойных стандартов в ситуации миграционного кризиса. «Мы объяснили ситуацию, в которой не должно быть каких-либо двойных стандартов по сравнению с тем, как с мигрантами обращаются в других странах Евросоюза, а не на границе с Белоруссией», – заявил глава МИД России.

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Также министр иностранных дел подчеркнул, что считает все обвинения в адрес «Аэрофлота» глупостью.

Лавров отметил, что на переговорах Франция и Россия не обходили острых углов. Москва уважает настрой президента Франции Макрона выстраивать отношения с Россией в конструктивном ключе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Эммануэль МакронСергей Лавров
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