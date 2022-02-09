В МИД заявили о превращении «Северного потока – 2» в инструмент давления

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков 9 февраля заявил, что Евросоюз готов терпеть любые невзгоды, лишь бы навредить Москве, а тема газопровода «Северный поток – 2» превратилась в инструмент давления на Россию.

Посол РФ в Германии призвал не увязывать «Северный поток - 2» с политикой

По его словам, в Европе, Североатлантическом альянсе и ЕС сложились такие реалии, что даже попытки оценить собственные интересы и правильно их взвесить не предпринимаются.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Германия не будет поддерживать санкции США в отношении «Северного потока – 2» из-за гипотетической эскалации ситуации вокруг Украины. По его словам, ФРГ заинтересована в том, чтобы газопровод заработал.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФСеверный Поток-2Россия
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