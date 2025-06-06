После ДТП с автобусом в Хабаровске в больницы попали 14 пострадавших

Четырнадцать человек попали в больницы после аварии с автобусом в Хабаровске. Об этом рассказал журналистам помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

«В результате ДТП... на стационарном лечении в Краевой клинической больнице N2 и Детской краевой клинической больнице находятся 14 пострадавших», - отметил помощник министра.

Кузнецов указал, что 12 из них - дети. Пострадавшие остаются в состоянии средней тяжести, им оказывают всю необходимую медпомощь.

Ранее автобус, перевозивший детей на экскурсию в зоосад «Приамурский» под Хабаровском, перевернулся на дороге. По предварительным данным, у транспортного средства отказала тормозная система, пишет «Свободная пресса».

