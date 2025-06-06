В Белгороде дроны ВСУ дважды атаковали здание суда
Беспилотники ВСУ самолетного типа дважды ударили по зданию Октябрьского районного суда в Белгороде. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, он прибыл на место ЧП для осмотра после первой атаки БПЛА, и в это время по зданию ударил второй беспилотник ВСУ.
«Пострадал водитель автомобиля, который в этот момент проезжал рядом... От детонации выбиты окна и поврежден фасад», - написал Гладков в Telegram-канале.
Как отметил глава региона, ВСУ атаками по Белгороду пытаются дестабилизировать работу властей.
Ранее в Прохоровском районе Белгородской области на железной дороге тепловоз сошел с рельсов из-за заложенного под пути взрывного устройства, обошлось без пострадавших, пишет «Свободная пресса».
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