В Белгороде дроны ВСУ дважды атаковали здание суда

Беспилотники ВСУ самолетного типа дважды ударили по зданию Октябрьского районного суда в Белгороде. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, он прибыл на место ЧП для осмотра после первой атаки БПЛА, и в это время по зданию ударил второй беспилотник ВСУ.

«Пострадал водитель автомобиля, который в этот момент проезжал рядом... От детонации выбиты окна и поврежден фасад», - написал Гладков в Telegram-канале.

Как отметил глава региона, ВСУ атаками по Белгороду пытаются дестабилизировать работу властей.

Ранее в Прохоровском районе Белгородской области на железной дороге тепловоз сошел с рельсов из-за заложенного под пути взрывного устройства, обошлось без пострадавших, пишет «Свободная пресса».

