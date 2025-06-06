В Крыму впервые родился пингвиненок
Пингвиненок впервые родился в Крыму у пары пингвинов Гумбольдта из зоопарка Бахчисарайского парка миниатюр. Об этом рассказал директор парка Виктор Жиленко в беседе с РИА Новости.
«Это чрезвычайно редкое событие в неволе и лучший показатель того, что южноафриканские пингвины освоились на крымской земле», - пояснил эксперт.
По словам Жиленко, в зоопарке постарались создать максимально комфортные условия для пингвинов: у них есть бассейн с чистой водой и удобные домики, в результате птицы обзавелись первым потомством.
«Еще когда пингвиненок был в яйце, его по очереди высиживали то отец, то мать. Сейчас они также вахтовым методом его опекают», - поделился директор парка.
Между тем в зоопарке в Нижнем Новгороде родился третий детеныш долгопята, пишет 360.ru.
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