Тома Круза включили в Книгу рекордов Гиннесса за прыжки с горящим парашютом
Актера Тома Круза включили в Книгу рекордов Гиннесса как человека, выполнившего самое большое количество прыжков с горящим парашютом. Об этом говорится в сообщении на сайте справочника.
Отмечается, что 62-летний артист попал в список рекордсменов после трюка, исполненного в фильме «Миссия невыполнима: Финальная расплата».
«Зрелищные трюки Тома на съемках... позволили ему вписать свое имя в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое число прыжков с горящим парашютом, выполненных одним человеком», - указали в Книге рекордов.
Круз во время съемок сцены с прыжком выполнил 16 дублей, спрыгивая с вертолета с парашютом, пропитанным зажигательной смесью. Позже устройство воспламенялось, актер избавлялся от него и приземлялся на запасном парашюте. Ни один другой артист или каскадер не приближался к такому числу смертельных трюков.
Ранее Том Круз залез на крышу кинотеатра в Лондоне, чтобы прорекламировать картину «Миссия невыполнима: Финальная расплата», артист в смокинге появился на краю здания, пишет 360.ru.
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