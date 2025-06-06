СМИ: Трамп лишился $1,1 млрд из-за ссоры с Маском

По данным портала, акции компании президента Trump Media & Technology Group упали на 8%. Из-за этого Трамп лишился $202 млн. При этом мемкоин политика подешевел на 10%. Американский лидер потерял почти $900 млн.

Ранее СМИ сообщили, что Илон Маск из-за конфликта с президентом США лишился около $34 млрд за день.

Между тем Дональд Трамп предложил прекратить выдавать компаниям Маска государственные субсидии и контракты и сэкономить миллиарды долларов из бюджета, пишет «Свободная пресса».

