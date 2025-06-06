В России может появиться идентификация по венам ладони

Идентификацию по венам на ладони планируют реализовать в России в Единой биометрической системе. Об этом сообщил РИА Новости заместитель гендиректора Центра биометрических технологий Евгений Семенов.

По его словам, рассматривается возможность использования в качестве новой модальности ЕБС рисунка вен ладони, внедрение этого способа идентификации «в стадии инициации».

«Планируем в этом году завершить инициацию и дизайн продукта и сервиса. В следующем году планируем перейти к этапу планирования и реализации MVP, продакшн ожидается не ранее 2027 года», - подчеркнул Семенов.

Центр биометрических технологий намерен вводить и развивать новые методы биометрической идентификации, соответствующие требованиям и устойчивые к нынешним моделям угроз.

Между тем Минцифры предложило использовать биометрию для подтверждения возраста при покупке энергетиков, изменения могут вступить в силу с 1 сентября, пишет 360.ru.

